Fatih'te İlaç Deposunda Yangın: Depo Kül Oldu

Fatih'te İlaç Deposunda Yangın: Depo Kül Oldu
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Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın girişindeki ilaç deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı iddia ediliyor ve depo tamamen kül oldu.

Fatih'te 4 katlı binanın girişinde bulunan ilaç deposu çıkan yangında alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ilaç deposu kül oldu.

Edinilen bilgiye göre saat 10.00'da Fatih Ayvansaray Mahallesi Saray Külhanı Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın girişindeki ilaç deposunda yangın çıktı. Yangının ilaç deposunun girişindeki elektrik kontağından çıktığı iddia edilirken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek söndürme çalışması başlattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ilaç deposu kül oldu. Binada ise büyük çapta hasar oluştu.

"Binada yangın çıktı"

Yangının çıktığı sokakta oturan Emrullah Ozan, "Ben yoktum çocuklar buradaydı. Telefon ettiler, birden bire yangın çıkmış. Binaya yapılan mantolama esas körükleyen o oldu. Ben yanındaki bitişikte oturuyorum binada hasar var" dedi.

"Ecza deposu önceden bakkaldı"

Yangının çıktığını gören Mine Ozan, "Yangını gördük. Çocuklar da gördü halaları oturuyor orada. Telaşla indik aşağı. Neden çıktığını bilmiyoruz. Ecza deposuydu, zamanında bakkaldı ve güzel kullanılıyordu. Korkudan ne yapacağımızı bilmiyorduk ama şükür bitti" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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