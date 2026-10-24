Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fatih Cibali Sahili'nde deniz polisince bulunan erkek cesedi morga kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih Cibali Sahili'nde deniz polisince bulunan erkek cesedi morga kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Fatih Cibali Sahili'nde deniz polisince bulunan erkek cesedi morga kaldırıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih Cibali Sahili'nde deniz polisi ekiplerince bir erkek cesedi bulundu. Kimliği tespit edilemeyen cenaze, işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fatih Cibali Sahili'nde, deniz polisi ekiplerince bir erkek cesedi bulundu. Kimliği tespit edilemeyen cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Fatih Cibali Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, denizde arama çalışması yapan deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, bir erkek cesedi tespit etti. Ekipler, şahsın cesedini kıyıya çıkardı. Kimliği tespit edilemeyen cenaze, işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cenazenin sahilden çıkarılma anına şahit olan Kadir Kutlu isimli vatandaş, "Burada Sahil Güvenlik ve Deniz Polisleri vardı. Bir ceset çıkarttılar, siyah torbaya koydular, kimseyi yaklaştırmadılar. Ambulans geldi, pek bildiğim bir şey yok. Saat 16.00 gibi burada çıkarttılar. Cesedin cinsiyeti erkekti, yüzünde yanık olduğunu söylediler. Selde kaybolanlardan şüphelendim ama alakası yokmuş herhalde" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 45 sitede yayınlandı.
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu: Seçimle gelen seçimle gider

Gergin genel kurul! Baro Başkanı Kaboğlu açtı ağzını yumdu gözünü

Kılıçdaroğlu'ndan törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...

Törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bıçakla darp ettiği anlar tepki çekmişti! Şanlıurfaspor'un eski yöneticisi bu kez sopalarla dövüldü

Bıçakla darp ettiği anlar olay olmuştu! Bu kez kendisi dövüldü
Kompany hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi

Hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi

MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok

MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama

Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında

Soruşturma genişliyor! İki iş insanı gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Orayı bir dönem gazino olarak işlettiler

"Orayı bir dönem gazino olarak işlettiler, bunlara fırsat vermeyeceğiz"
Derbinin bilet fiyatları açıklandı! En pahalısı 2 asgari ücreti aştı

Derbinin bilet fiyatları açıklandı! En pahalısı 2 asgari ücreti aştı