Fas'ın ihlal talimatı iddiasıyla İspanya Sebte'ye savaş gemisi sevk etti

İspanyol basını, Fas Kraliyet Donanması'nın Fas bayraklı balıkçı teknelerine İspanya karasularını ihlal etme talimatı verdiğini öne sürerken, Madrid yönetiminin Sebte açıklarına savaş gemileri sevk ettiğini bildirdi.

Fas ile İspanya arasında, egemenlik ihtilafına konu olan Sebte ve Melilla kentleri nedeniyle uzun süredir devam eden gerilim, deniz sahasındaki gelişmelerle yeniden gündeme geldi. İspanyol basını, Fas Kraliyet Donanması'nın Fas bayraklı balıkçı teknelerine İspanya karasularını ihlal etme talimatı verdiğini öne sürdü. İspanyol ABC gazetesinin haberine göre; İspanya Savunma Bakanlığı, bölgede güç gösterisi yapmak ve caydırıcılık sağlamak amacıyla Rayo devriye gemisi ile iki fırkateynin de aralarında bulunduğu deniz kuvvetlerini derhal bölgeye sevk etti.

Gazete, İspanya Genelkurmay Başkanı Oramiral Teodoro Lopez Calderon'un Faslı üst düzey askeri yetkililerle görüşerek provokasyonların sona erdirilmesini talep ettiğini belirtti.

El Pais gazetesi ise kaynaklarına dayandırdığı haberinde, en az bir Fas fırkateyni ile birkaç devriye gemisinin İspanya karasularına girdiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı