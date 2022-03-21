Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri sürüyor - Haberler

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Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri sürüyor

Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında ilçe genelindeki market ve işyerlerinde denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında ilçe genelindeki market ve işyerlerinde denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Son dönemlerde artan fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimlerini sürdüren Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını ilgili kurum yetkilileri ile birlikte sürdürüyor. Bu kapsamda Derince Belediyesi Zabıtası son olarak tarım ve emniyet müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Derince genelindeki market ve işyerlerinde denetimlerde bulundu. Son dönemde artan fahiş fiyat ve stokçuluk kaynaklı haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçmek için denetimlerini sürdüren ekipler, satılan ürünlerin gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da incelemelerde bulundu. Yapılan denetimler neticesinde haksız kazanç elde eden kurumlar hakkında tutanak tutularak durum il ticaret müdürlüğüne bildiriliyor daha sonra ise ilgili işletme hakkında cezai işlem uygulanıyor. - KOCAELİ

Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri sürüyor

Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zabıta Müdürlüğü, Market, Tarım, 3. Sayfa, Haberler

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