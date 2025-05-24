Eyüpsultan'daki Trafik Kazasında Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Eyüpsultan'daki Trafik Kazasında Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
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Eyüpsultan Kemerburgaz'da geçen yıl meydana gelen ve Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine neden olan trafik kazasına dair yeni görüntüler yayınlandı. Kazada 5 kişi yaralanmış, kazaya karışan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok yurt dışına kaçmıştı. Oğuz Murat Aci'nin eşi, şüpheliler hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Eyüpsultan Kemerburgaz'da geçtiğimiz yıl meydana gelen kazada arızalanan ATV'sini emniyet şeridine çeken 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci, Op. Dr. Bülent Cihantimur ve yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kazada 5 kişi de yaralanmıştı.

Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un kazanın ardından yurt dışına kaçtığı anlaşılmıştı. Uzun süre gündemde yer alan kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile babası Bülent Cihantimur'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçmişti.

Eyüpsultan'da 2024 Mart ayında yaşanan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın hemen ardından çekilen görüntülerde kazaya karışan araçlar ve yerde yatan yaralılar görünüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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