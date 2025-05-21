Eyüpsultan'da Kaza Davasında Şikayetlerde Gelişme

Eyüpsultan'da Kaza Davasında Şikayetlerde Gelişme
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Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin eşi şikayetten vazgeçti, ancak Aci'nin anne ve babası şikayetlerini sürdürüyor.

Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin eşi, şikayetten vazgeçti. Ancak müşteki avukatının yaptığı açıklamada, Aci'nin anne ve babasını şikayetten vazgeçmediğini bildirdi.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci, hakkında yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmada Aci'nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan 4 müşteki, maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçtiğine dair dilekçe sundu.

Kazada hayatını kaybeden Aci'nin anne ve babası ise şikayetten vazgeçmediğini bildirdi. Aile Avukatı Hacı Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Televizyonda çıkan haberlerde acı ailesinin şikayetinden vazgeçti yazıyor. Rahmetlinin eşi Şükriye Aci, maddi-manevi zararlarının karşılandığını söyleyerek şikayetten vazgeçmiştir. Diğer müştekilerin şikayeti devam etmektedir" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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