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Eylem Tok ve oğlunun iade kararını yorumlayan acılı baba, gözyaşlarına hakim olamadı

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İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve yurtdışına kaçan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek. İade haberini alan Murat Aci'nin babası Özer Aci, konuk olduğu tv100 ekranlarında gözyaşlarına hakim olamazken "Bu sabah oğluma gittim 'rahat uyu, hesap verecekler' dedim" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un ABD'de Türkiye'ye iadesine ilişkin yargılandığı davada mahkeme iade kararı verdi.

KARARI BAKAN TUNÇ DUYURDU

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

HABERİ DUYAN ACILI BABANIN GÖZYAŞLARI

İade haberini alan Murat Aci'nin babası Özer Aci, konuk olduğu tv100 ekranlarında duygularını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Kazadan sonra yaşanan süreci "Vahşet" olarak nitelendiren acılı baba, "Kaza olabilir, kazadan sonra yaşananlar vahşet, insanlık dışı. Ben yalnız değildim, acımı acısı olarak paylaşan pek çok insan vardı. Devlet büyüklerimiz, Adalet Bakanımız, Cumhurbaşkanımız bu olayla ilgilendiler, takip ettiler. Bu sabah oğluma gittim 'rahat uyu, hesap verecekler' dedim" ifadelerini kullandı.

"GELEN HABER YÜREĞİMİZE SU SERPTİ"

Gelen haberin yüreklerine su serptiğini belirten Aci, "İsmi geçince burnumun ucu sızlıyor. Bugüne kadar televizyona doğru düzgün bakamadım. Şu an yorgun bir vaziyette nasıl olacak derken dün gelen haber yüreğimize su serpti" dedi.

Eylem Tok ve oğlunun iade kararını yorumlayan acılı baba, gözyaşlarına hakim olamadı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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