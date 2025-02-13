Acil müdahale esnasında fiyat pazarlığı yapan hastanenin biriminin faaliyetleri durduruldu

Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu

Sahadan çekilen Adana Demirspor'a ağır fatura!
Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup

Herkes çağrı yapmasını beklerken, Öcalan Bayık'a mektup gönderdi

Eylem Tok'un avukatından "İade durdurulsun" çağrısı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ehliyetsiz kullandığı aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un avukatı Jennifer M. Herrmann, Tok'un Türkiye'ye iade sürecinin durdurulmasını talep etti. Herrmann, Tok ve ailesinin Türkiye'de ölüm tehditleri aldığını, bu nedenle ciddi risklerle karşılaşabileceklerini savundu.

Ehliyetsiz araç kullanarak bir kişinin ölümüne neden olan Eylem Tok'un avukatı, Tok'un Türkiye'ye iade sürecinin durdurulmasını talep etti. Dilekçede, Tok'un Türkiye'de ciddi tehditlerle karşı karşıya kalabileceği iddia edildi.

EYLEM TOK'UN AVUKATI HAREKETE GEÇTİ

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un avukatı Jennifer M. Herrmann, Tok'un Türkiye'ye iade sürecinin durdurulmasını talep etti. Herrmann, Tok'un iadesine yönelik itiraz dilekçesi hazırlamak üzere mahkemeye sürecin 60 gün süreyle durdurulmasını talep eden bir dilekçe sundu.

Eylem Tok'un Türkiye'ye İade Süreci Durdurulmak İsteniyor

"İADE GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINMALI"

Dilekçede, iadenin geçici olarak askıya alınmasının hukuki bir gereklilik olduğu savunularak, Tok'un yasal haklarını tam anlamıyla kullanabilmesi için ek süreye ihtiyacı olduğu vurgulandı.

"TOK'UN TÜRKİYE'DE HAYATI TEHLİKEDE"

Dilekçede, Tok'un Türkiye'ye iade edilmesi halinde ciddi risklerle karşı karşıya kalacağı savunuldu. Özellikle, Tok ve ailesinin Türkiye'de ölüm tehditleri aldığı iddia edilen dilekçede, iadesi halinde bu tehditlerin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü. Bu durumun insan hakları açısından büyük bir tehlike teşkil ettiği belirtilen dilekçede, mahkemenin süreci geçici olarak durdurmasının kritik bir karar olacağı ifade edildi.

Eylem Tok'un Türkiye'ye İade Süreci Durdurulmak İsteniyor

Avukat Herrmann'ın sunduğu dilekçede, Tok'un iadesi konusunda hukuki açıdan birçok tartışmalı nokta bulunduğu ve bu konuların mahkemede detaylı şekilde ele alınması gerektiği ifade edildi. Tok'a yöneltilen suçlamaların ABD- Türkiye arasındaki iade anlaşması kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda önemli hukuki sorular bulunduğu belirtilen dilekçede, sürecin aceleye getirilmemesi gerektiği vurgulandı. Dilekçede, Tok'un aldığı iddia edilen cep telefonunun delil niteliği taşıyıp taşımadığı ve suçlamaların iade anlaşmasına uygun olup olmadığı gibi konuların mahkemede tartışılması gerektiği savunuldu.

"BELGELER DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ"

Mahkeme tarafından verilen iade kararının ardından, davanın savcısı Kristen Kearney, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un iade edilebilmesi için gerekli sertifika ve taahhüde ilişkin tüm evrakların ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderildiğini belirten bir dilekçeyi mahkeme sistemine girdi. Bu gelişme, sürecin resmi olarak ilerlediğini ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın nihai kararını vereceğini gösteriyor. Ancak mahkemenin erteleme talebini kabul edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

Eylem Tok'un Türkiye'ye İade Süreci Durdurulmak İsteniyor

Eğer mahkeme Tok'un erteleme talebini kabul ederse, avukatları itiraz dilekçesi hazırlayarak süreci durdurmaya yönelik hukuki mücadeleye devam edebilecek. Ancak mahkeme bu talebi reddederse, iade sürecinin hızlanması ve Tok'un kısa süre içinde Türkiye'ye gönderilebilmesi bekleniyor.

İADELERİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Davaya bakan Hakim Donald Cabell, 11 Şubat'ta Timur Cihantimur ve Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesinin uygun olduğuna karar vermiş ve Türkiye ile ABD arasında yürürlükte olan Suçluların İadesi Anlaşması kapsamında sanıkların Türkiye'ye teslim edilmesine hükmetmişti.

Eylem Tok'un avukatından
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Böyle sonuçlar gelmeye devam ederse gemileri yakacak
img

Mourinho'dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum
img

Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya sürpriz destek
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıTurhan Gönen:

Bu kişilerin iade edilmemeleri en doğru yol olacaktır. Çünkü bu kadın çok zengin, tam da Türkiyedekilerin istediği gibi!! Kadın parasını konuşturup serbest kalacak. Bu kadar basit. Bunu anlamamak için aptal olmak gerekir.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLokman Babacan:

Türkiye gelirse bunlar serbest kalir

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARIS:

hadi ordan

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

türkiyenin suan ki duruma göre adalet çökmüş burda dilan polatlar çıkıyor kızılay başkanın kızı çıkıyor bu çocuk mu çıkamayacak basar parasını cıkarır yaparsa akp yapar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Engin:

o digorlu buraya gelecek

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdam Bey:

Bence bunların tüm paralarına el konulmalı ve sonra annesi ve veledine müebbet çünkü ehliyetsiz otomobil kullanmak ve trafikte ölüme neden olmak katilliktir terördür ebedi dünyası yok olmuş demektir. Mutlaka ceza evinde en az 25 yıl yatıp kafayı yemesi gerekiyor sonra başına ne gelirse gelsin.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMikail Şanlı:

İade edilmemesini talep eden avukat a devlet Türkiye de çalışma imkanı tanımayacak ne demek bu ya. iade edilmesin bunun neresi ahlaki vicdani o zaman sizde katilsiniz .... İnşallah aynı olay başınıza gelirde öyle anlarsınız yoksa sizlerin bu gibi olayları anlayacak ne vicdanınız ne ahlâkınız var

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Anderlecht'i sahasında 3-0 yendi

Kanarya'dan Kadıköy'de gövde gösterisi
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu
Mansur Yavaş'ın 'Adayım' sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek

Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya sürpriz destek

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.