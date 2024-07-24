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Eylem Tok'un duruşma tarihi belli oldu

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Ehliyetsiz araç kullanarak Oğuz Murat Aci'yi öldüren oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok, 11 Eylül'de yeniden hakim karşısına çıkacak.

Türkiye'nin gündemini sarsan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ehliyetsiz kullandığı aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

TÜRKİYE'YE İADE KARARI NETLEŞECEK

Yargı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Tok'un 11 Eylül saat 14.15'te Boston şehrindeki Massachusetts Bölge Mahkemesi'nde yapılacak karar duruşmasına katılacağı bildirildi. Tok hakkındaki Türkiye'ye iade kararının bu duruşmada netleşmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

17 yaşındaki Timur Cihantimur'un ehliyetsiz olarak kullandığı lüks otomobille yol kenarında park halinde bulunan 3 ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Birden fazla kişinin yaralandığı kaza sonrasında sürücü Timur Cihantimur annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılmıştı.

Eylem Tok'un duruşma tarihi belli oldu

Haklarında yakalama kararı çıkarılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart günü saat 03.50 sıralarında İstanbul'dan uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "suçluyu koruma" suçundan, Timur Cihantimur hakkında ise "taksirle öldürme ve yaralama" suçundan yakalama kararı çıkarmış ve haklarında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti.

OPERASYONLA YAKALANMIŞLARDI

Türkiye, geçtiğimiz ay ise anne ve oğlunun ABD'den iadesini istemişti. 14 Haziran Cuma günü ABD'nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Timur Cihantimur ve Eylem Tok ABD'de ayrı ayrı hakim karşısına çıkmıştı. Önceki duruşmalarda ikilinin tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Eylem Tok'un duruşma tarihi belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Timur Cihantimur Eylem Tok Hakim 3.Sayfa Güncel Haberler

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