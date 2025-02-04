Evde Evlilik ve İşsizlik Tartışması Korkunç Sonuçlandı: Anne Öldürüldü

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde evlilik ve işsizlik sebebi ile tartıştığı 62 yaşındaki annesini av tüfeği ile vurularak öldüren şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Kaynarca ilçesi Sarıbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir şahsın ormanlık alanda kaybolduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler Kadir Taşkın (30) isimli şahsa ulaştı. Kadir Taşkın burada ekiplere, annesi Behiye Taşkın'ı (62) evdeyken aralarında evlilik ve işsizlik konularında çıkan tartışma sebebi ile bir anlık öfke neticesinde av tüfeği ile vurarak evden kaçtığını itiraf etti. Şahsın ifadesi üzerine eve giden ekipler, Behiye Taşkın'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Talihsiz kadının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Evde bulunan tüm deliller incelenmek üzere Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda ilgili birime gönderilerek adli işlemlere başlanılırken, annesini öldüren Kadir Taşkın ise gözaltına alındı.

Kadın son yolculuğuna uğurlandı

Öte yandan, jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Kadir Taşkın'ın, bekar olduğu diğer 4 kız kardeşinin ise evli olduğu öğrenildi. Baba Nazım Taşkın'ın ise olay esnasında ilçe merkezinde olduğu öğrenildi. Tartışma neticesinde oğlu tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen Behiye Taşkın'ın cenazesi hastaneden, acı olayın yaşandığı evinin önüne getirildi. Burada alınan helalliğin ardından talihsiz kadın, Kaynarca Sarıbeyli Mahallesi Merkez Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Annesini öldüren şüpheli tutuklandı

Evlilik ve işsizlik sebebiyle tartıştığı annesini av tüfeği ile vurarak öldüren şüpheli, adliyedeki işlemleri sonrasında hakim karşısına çıktı. Şüpheli, buradaki duruşma sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA