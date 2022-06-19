Bir miktar para ve ziynet eşyası çalan hırsız 2'nci kattan böyle atlayıp kaçtı - Haberler

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Bir miktar para ve ziynet eşyası çalan hırsız 2'nci kattan böyle atlayıp kaçtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir miktar para ve ziynet eşyası çalan hırsız 2'nci kattan böyle atlayıp kaçtı Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 5 Mayıs'ta ev sakinlerinin damda uyuduğu sırada eve hırsız girdi.

Bir miktar para ve ziynet eşyası çalan hırsız 2'nci kattan böyle atlayıp kaçtı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 5 Mayıs'ta ev sakinlerinin damda uyuduğu sırada eve hırsız girdi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, 5 Mayıs'ta Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi 428. sokakta bir eve giren hırsız para ve ziynet eşyalarını çalarken kameralara yakalandı. Erdem K.'ye ait eve ailenin damda uyumasını fırsat bilerek dış kapı üzerine çıkıp giren hırsız, evde bulunan bir miktar para ve ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın eve giriş çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Gündüz - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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