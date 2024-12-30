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Etiyopya'da Kamyon Nehre Düştü: 66 Kişi Hayatını Kaybetti

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Etiyopya'nın Sidama bölgesinde, bir düğüne giden yolcuların bulunduğu kamyon köprüden düşerek nehre gömüldü. Kazada 66 kişi yaşamını yitirirken, yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Etiyopya'da yolcu taşıyan bir kamyonun nehre düşmesi sonucu 66 kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya'da Sidama bölgesindeki Bona ilçesinde bir düğüne giden çok sayıda yolcunun bulunduğu kamyon, kontrolünün kaybedilmesi sonucu köprüden nehre düştü. Sidama Bölgesi Sağlık Dairesi tarafından yapılan açıklamada, kazada 66 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Olayda yaralananlar ise hastaneye kaldırıldı.

Etiyopya'nın kuzeyindeki dağlık bir bölgede 2018 yılında bir otobüsün uçuruma düşmesi sonucu büyük bir kısmı öğrenci 38 kişi hayatını kaybetmişti. - ADDİS ABABA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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