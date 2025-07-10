Estetik ameliyatı sırasında kalbi duran fenomen kadın hayatını kaybetti

Brezilya'nın São Paulo kentinde, 40 yaşındaki Instagram fenomeni ve iş kadını Natália Cavanellas Thomazella, estetik operasyon sırasında hayatını kaybetti. Natália, aynı anda yağ aldırma (liposuction), kalça dolgusu ve meme implantı yenileme işlemleri için ameliyat masasına yatmıştı.

Ameliyatın son aşamasında, kalçasına yağ enjekte edilirken kalp krizi geçirdi. Hızla müdahale edilmesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis, ölümün şüpheli olduğunu belirtti.

Cerrahın avukatları, ölüm nedeninin pulmoner emboli (yağın kan damarlarını tıkaması) olabileceğini söyledi. Bu durum, tıp literatüründe nadiren de olsa rastlanan ciddi bir komplikasyon olarak tanımlanıyor. Kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsiyle netlik kazanacak.

Ailesi, Natália'nın herhangi bir sağlık sorunu olmadığını ve daha önce geçirdiği estetik ameliyatlarda da bir problem yaşamadığını söyledi.

Natália, bir halkla ilişkiler ajansının kurucusu ve başarılı bir iş kadınıydı. Mart ayında São Paulo Belediyesi tarafından yılın en başarılı kadın girişimcilerinden biri seçilmişti. Aynı zamanda 100 binden fazla takipçisi olan aktif bir sosyal medya kullanıcısıydı.

Geride bir kızı ve eşini bırakan Natália için eşi şu sözlerle veda etti:

"Natália sadece güzel ve başarılı biri değil, aynı zamanda çok güçlü, neşeli ve sevgi dolu bir insandı. Kızımız Manoella'ya da her zaman onun ne kadar harika bir anne olduğunu anlatacağım ve anısını hep yaşatacağız."