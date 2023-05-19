Esnaf kefalet başkanının öldürülmesi olayında 2 tutuklama Gaziantep'te Karataş Karşıyaka Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Başkanı Mehmet Yaşar Yemişken'i makamında pompalı tüfekle vurarak öldüren eski damadı ve babası tutuklandı.

Esnaf kefalet başkanının öldürülmesi olayında 2 tutuklama

GAZİANTEP - Gaziantep'te Karataş Karşıyaka Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Başkanı Mehmet Yaşar Yemişken'i makamında pompalı tüfekle vurarak öldüren eski damadı ve babası tutuklandı.

Olay, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karataş Karşıyaka Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Başkanı Mehmet Yaşar Yemişken (59), makamında husumetli olduğu eski damadı Orhan S. ile tartıştı. Tartışma sırasında Orhan S., eski kayınbabası Mehmet Yaşar Yemişken'e pompalı tüfekle ateş etti. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Yemişken hayatını kaybederken, katil zanlısı eski damat ise kaçtı.

Yakalanan katil zanlısı ile babası tutuklandı

Eski kayınbabasını öldürerek olay yerinden kaçan Orhan S. ile babası Ali S., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Yakalanan katil zanlısı damat ile babası, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından zırhlı araçla adli makamlara sevk edildi.

Orhan S. ile babası Ali S., adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.