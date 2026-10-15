Eskişehir Valiliği gıda ve yem denetimlerinde 289 bin 702 TL ceza kesildiğini duyurdu

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Eskişehir'de son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 289 bin 702 TL ceza yazıldı.

Eskişehir Valiliği, 'Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Haftalık Denetim Raporu'nu yayınladı. Paylaşılan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince 8-14 Ekim 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Bu kapsamda ekiplerce 339 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 8 numune alımı, 60 ithalat ile 215 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda toplam 4 idari yaptırım uygulanırken, 289 bin 702 TL ceza yazıldığı, 3 imha kararı alındığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı