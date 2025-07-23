Eskişehir'de yangında alevlerin arasında kalan 10 orman işçisi ve AKUT çalışanı şehit oldu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki yangında alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AKUT çalışanı şehit oldu.

YANGINDA ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede dün sabah saatlerinde çıkan yangın, Afyonkarahisar'ın kırsal Sarıcaova Mahallesi'ne sıçradı. Soğutma çalışmaları sırasında alevlerin aniden parlaması sonucunda yangının ortasında kalan ekipteki bazı görevliler yaralanırken, bazı görevliler kayboldu. Gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 12 yaralının kurtarıldığı öğrenildi.

10 ORMAN İŞÇİSİ VE AKUT ÇALIŞANI ŞEHİT OLDU

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, alevlere müdahale ederken yangının içerisinde kalan 24 kişiden 14'ünün tedavi altına alındığını, 5 orman işçisi ve 5 AKUT çalışanının ise şehit olduğunu duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu yangınlara bütün gücümüzle, bütün imkanlarımızla karşı koyduk. 4 yangında problem yok. Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar sınırına geçen yangınla alakalı arkadaşlarımızdan 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu 24 kişi aniden değişen rüzgarın alevleri onlara çevirmesi ile birlikte maalesef yangının içerisinde kaldılar. Ne yazık ki 5 orman çalışanı kardeşim ve 5 AKUT mensubu kardeşimi kaybettik. Hayatını kaybeden bütün kardeşlerime, ailelerine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerime acil şifalar diliyorum. Ben buradan bütün vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Şu anda Sakarya'da 2, Karabük'te 2, Manisa'da 1, Eskişehir'de 1 ve Sakarya'da başlayıp Bilecik sınırlarına gelip 1 olmak üzere 7 yangınla şu saatte mücadele ediyoruz. Yarından itibaren olağanüstü sıcaklıklar ve olağanüstü rüzgarlar bizi bekliyor. Hassasiyet, ekstra dikkat, bütün vatandaşlarımızın bu konuda teyakkuzda olmalarını istiyorum. Başka söyleyecek söz bulamıyorum. 1 Haziran'dan bu yana her açıklamamızda bundan bahsettik. Yüksek sıcaklık, rüzgar, düşük nem artık basit bir orman yangını olmaktan çıkarttı. 10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik. Üstüne söyleyeceğim başka hiçbir şey yok."

BAKAN TUNÇ: DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILARAK CUMHURİYET SAVCILARIMIZ GÖREVLENDİRİLMİŞTİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçimizin ve 5 arama kurtarma görevlimizin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bizleri büyük bir acıya sevk eden bu elim yangın olayı ile ilgili olarak Eskişehir ve Afyon Cumhuriyet Başsavcılıklarınca derhal soruşturma başlatılarak Cumhuriyet savcılarımız görevlendirilmiştir. Şehitlerimizin Afyon Devlet Hastanesine nakilleri gerçekleştirilmekte olup, kimlik tespitleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Büyük bir fedakârlıkla alevlere müdahale ederken şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yangında yaralanan işçilerimize acil şifalar temenni ediyorum."

ERDOĞAN'DAN ŞEHİTLER İÇİN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü için başsağlığı mesajı yayımladı. Olayı büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Eskişehir'deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit orman işçileri ve AKUT çalışanları için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Seyitgazi'deki orman yangınına müdahale ederken şehadete yürüyen orman işçilerimizin acısıyla yüreğimiz dağlandı. Yeşil vatanımızı korumak uğruna canlarını ortaya koyan fedakâr kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."