ESKİŞEHİR'de yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can'ı öldüren sevgilisi indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

ESKİŞEHİR'de yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can'ı başına defalarca taşla vurarak, 13 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren sevgilisi Onur Kaya, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme çıkışında konuşan anne Emine Can, 'Bugün çok mutluyum. Her ne kadar evladımı getiremeyecek olsam da onun da o dört duvar arasında çürüyeceğini bilmek, benim içimi biraz daha rahatlatıyor' dedi.

ESKİŞEHİR'de yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can'ı (25) başına defalarca taşla vurarak, 13 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren sevgilisi Onur Kaya (22), indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme çıkışında konuşan anne Emine Can, "Bugün çok mutluyum. Her ne kadar evladımı getiremeyecek olsam da onun da o dört duvar arasında çürüyeceğini bilmek, benim içimi biraz daha rahatlatıyor" dedi.

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde oturan Emine- Bekir Can çiftinin 3 çocuğundan, yaşlı bakım teknikeri olan Tuğçe Can, geçen 12 Ocak'ta, ikiziyle Yenibağlar Mahallesi'nde kaldıkları dairenin apartman girişinde, üniversite öğrencisi sevgilisi Onur Kaya'nın bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti. Cinayetin ardından fare zehri içen Kaya, tedavisinin ardından gözaltına alınıp, çıkarıldığı hakimlikçe, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun tarafından iddianame hazırlanarak, Onur Kaya hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, Onur Kaya'nın yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can'ı 3'ü öldürücü olmak üzere sırtından ve göğsünden 13 kez bıçakladığı, boğazını kestiği, başına defalarca taşla vurduğunun tespit edildiği belirtildi. Onur Kaya hakkında, kadına karşı, 'tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca 'şantaj' suçlamasıyla da 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Can ailesinin avukatları Çelik Erimez ile Ata Şahin ise mahkemenin sanık hakkında en ağır ve üst seviyeden doğru bir karara imza attığını ifade etti.