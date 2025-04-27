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Eskişehir'de Ters Yöne Dönüş Yapan Sürücü Uyarıldı

Eskişehir'de Ters Yöne Dönüş Yapan Sürücü Uyarıldı
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Eskişehir'de bir kadın sürücü, tek yönlü yola ters yöne girerek trafik polisinin uyarısıyla doğru yola döndü.

Eskişehir'de otomobiliyle ters yöne döndükten sonra trafik polisiyle karşı karşıya gelen sürücü ekiplerce uyarıldı.

Olay, geçtiğimiz gün Şair Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Bir kadın sürücünün idaresindeki yabancı plakalı otomobil, tek yön olan yola tersten girerek Cengiz Topel Caddesi'ne doğru döndü. Kuralları ihlal eden sürücü tam döndükten sonra trafik polisi aracı ile karşı karşıya geldi. Polisin megafon ile uyarıda bulunmasının ardından sürücü, tekrardan Şair Fuzuli Caddesi'ne dönerek yoluna devam etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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