Eskişehir'de Tarım Kredi eski müdürü B.'nin zimmet davasında imza incelenecek

Eskişehir'de Tarım Kredi Kooperatifi eski müdürü B. hakkında zimmet ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla açılan davada mahkeme heyeti, dosyanın Sayıştay uzmanlarından oluşan 3 kişilik bilirkişi heyetine gönderilmesine ve imza incelemesi yapılmasına karar verdi.

Eskişehir'de Tarım Kredi Kooperatifi eski müdürü Tahsin B. hakkında, kooperatif ortaklarından Mevlüt Y.'nin oğlu İsa Y.'den tahsil edilen paradan 5 bin TL'yi zimmetine geçirdiği, kooperatif envanter sayımında ortaya çıkan 83 ton 577 kilogram kömürü zimmetine geçirdiği ve ziraat mühendisi Sercan B.'nin yerine sahte imza atarak işlem yaptığı iddiasıyla açılan davanın duruşması görüldü.

Duruşmada savunma yapan sanık Tahsin B., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Borçlu ortağın ipotek kaldırma işlemi için getirdiği paradan arta kalan 5 bin TL'yi elden teslim edemediği için daha sonra banka havalesiyle iade ettiğini belirten Tahsin B., "Emekliliğime 6 ay kalmışken şerefimi lekeleyecek bir şey yapmam. Kömür açığıyla ilgili olarak ise pandemi döneminde rahatsızlığım sebebiyle Eskişehir'deydim. Yaz döneminde faturalar önceden kesilir, kömürler peyderpey gelirdi. Kömürü zimmetime geçirmedim, zaten oluşan zararı da müşterek muhafaza sorumluluğu gereği personelle birlikte ödedik. Sahte imza atmadım, işlerin aksamaması adına açığa imzalanan boş evrakları kullandık" dedi.

"Parayı elden vermeye çalıştı, kabul etmeyip havale istedim"

Duruşmada tanık olarak dinlenen İsa Y. ise borç ödemesi için 35 bin TL banka havalesi, 10 bin TL de nakit verdiğini belirterek, "Dekont alamayınca durumdan şüphelendim. Kooperatife gittiğimde sistemde sadece 5 bin TL nakit ödeme yapıldığını öğrendim. Karakola ve bölge müdürlüğüne başvurdum. Sanığı aradığımda parayı elden getirmeyi teklif etti ancak kabul etmedim. Parayı banka hesabıma havale ettirdim" ifadelerini kullandı. Baba Mevlüt Y. de kendilerine verilen makbuzların kaşesiz ve geçersiz olduğunu sonradan fark ettiklerini söyledi.

Bilirkişi ve kriminal inceleme kararı

Sanık avukatı ise eylemlerde suç işleme kastı bulunmadığını, kooperatifteki personel yetersizliği ve işleyiş aksaklıklarından kaynaklandığını öne sürerek müvekkilinin beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, kooperatif zararının basit bir incelemeyle tespit edilip edilemeyeceğinin belirlenmesi için dosyanın Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi aracılığıyla Sayıştay emekli uzmanlarından oluşan 3 kişilik bilirkişi heyetine tevdi edilmesine hükmetti. Ayrıca evraklardaki imzaların tespiti için belgelerin Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilmesine ve sanığın çeşitli bankalardaki imza örneklerinin istenmesine karar verilerek duruşma ertelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı