Eskişehir'de Tarihi Hamamda Kaçak Süs Balığı Avcıları Suçüstü Yakalandı

Eskişehir'de Tarihi Hamamda Kaçak Süs Balığı Avcıları Suçüstü Yakalandı
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Günyüzü ilçesinde vatandaşlar, Bizans dönemine ait tarihi hamam kalıntılarındaki süs balıklarını kaçak avlayanları yakalayarak jandarmaya teslim etti.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde vatandaşlar, Bizans İmparatorluğu döneminden kalma içi su dolu tarihi hamam kalıntıları arasındaki süs balıklarını kaçak avlayanları kendi imkanlarıyla suçüstü yakalayıp jandarmaya teslim etti.

Olay, ilçeye bağlı Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir grup şüpheli, Bizans İmparatorluğu döneminden kalma içi su dolu tarihi hamam kalıntıları arasına kurdukları tuzaklarla kaçak süs balığı avladı. Durumu fark eden vatandaşlar olayı jandarma ekiplerine bildirip şüphelileri kendi imkanlarıyla yakaladı. Bölge halkının ekipmanlarıyla birlikte suçüstü yakaladığı şüpheliler, Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarma ekiplerince olay yerindeki ekipmanlara el konulurken, şüphelilere adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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