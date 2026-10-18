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Eskişehir'de silahlı kavgada göğsünden vurulan Muratcan A. hayatını kaybetti

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Eskişehir'de silahlı kavgada göğsünden vurulan Muratcan A. hayatını kaybetti
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü; göğsünden vurulan Muratcan A. hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli A.Ç., olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisindeki evinde yakalanıp gözaltına alındı.

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu göğsünden vurulan Muratcan A. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olayın şüphelisi A.Ç. ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili şüpheli A.Ç., "Hak ettiler kardeşim, hak edene hak ettiğini vereceksin, öyle gerekti" dedi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Üçtop Sokak ile Yunus Emre Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında çıkan koşuşturma ve tartışma çevredeki bir vatandaşın amatör kamerasına yansıdı. Görüntülerde silah seslerinin duyulması üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine ihbar edildi.

Olay yerinde pompalı tüfekle göğüs bölgesinden vurularak ağır yaralanan Muratcan A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı. Muratcan A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kısa süre sonra hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan arkadaşları ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Olayın şüphelisi yakındaki ikametinde yakalandı

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen olayın şüphelisi A.Ç., olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisindeki ikametgahında polis ekipleri tarafından yakalandı. Suç aleti pompalı tüfeği evin arka sokağındaki bir inşaata attığını iddia eden şüpheli ile polis ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Araştırma esnasında yanındaki arkadaşının "Ben sana dedim" sözleri üzerine olayın şüphelisi A.Ç., "Hak ettiler kardeşim. Hak edene hak ettiğini vereceksin" ifadelerini kullandı. Basın mensubunun "Neden vurdun?" sorusuna ise "Öyle gerekti" yanıtını verdi.

Savcılık izniyle şüphelinin evinde arama yapan ekipler pompalı tüfeğe ikametgahta ulaştı. Olayın şüphelisi A.Ç. ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şahıslar emniyete götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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