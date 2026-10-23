Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de narkotik operasyonunda 102 kapsülde 1 kilo 194 gram kokain ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de narkotik operasyonunda 102 kapsülde 1 kilo 194 gram kokain ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de narkotik ekiplerinin operasyonunda 102 kapsül halinde 1 kilo 194 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı.

Eskişehir'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 102 kapsül halinde 1 kilo 194 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üst ve ikamet aramalarında 102 kapsül halinde toplam 1 kilo 194 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 45 sitede yayınlandı.
Çocuktan Al Haberi’nin “Kutu Bebek”i Ebrar Demirbilek galada ortaya çıktı

Çocuktan Al Haberi’nin “Kutu Bebek”i Ebrar büyüdü! Gören tanıyamıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı kritik zirve başladı! 7 ülke aynı masada

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı kritik zirve başladı! 7 ülke aynı masada
Gebze'de 2 kişinin öldüğü selde sürüklenen araç 6 gün sonra bulundu

Günlerdir aranıyordu, derede bulundu
Otoyolu yarış pistine çevirdi! Marifet gibi bir de paylaştı

Otoyolu yarış pistine çevirdi! Marifet gibi bir de paylaştı
Sigarada yeni dönem başlıyor! Artık açık alanlarda da her yerde içilemeyecek

Sigarada yasaklar sertleşiyor! Açık alanlarda da içilmeyecek
Bahçeli: 7 Şubat 2027'de olağan kongremizi gerçekleştireceğiz

Tarih belli oldu, MHP kongreye gidiyor
Tanıdınız mı? Bir dönem milyonlar onu izliyordu, son hali şaşırttı

Tanıdınız mı? Bir dönem milyonlar onu izliyordu, son hali şaşırttı
Küçük Hadise'yi görenler tanıyabilecek mi? Yeni yaşına özel kare

Kim derdi ki bu küçük kız Türkiye'nin en ünlülerinden olacak