Eskişehir'de narkotik operasyonunda 102 kapsülde 1 kilo 194 gram kokain ele geçirildi

Eskişehir'de narkotik operasyonunda 102 kapsülde 1 kilo 194 gram kokain ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de narkotik ekiplerinin operasyonunda 102 kapsül halinde 1 kilo 194 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı.
Eskişehir'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 102 kapsül halinde 1 kilo 194 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üst ve ikamet aramalarında 102 kapsül halinde toplam 1 kilo 194 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı