Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Araç Duvara Çarptı, Sürücü Yaralandı

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin duvara çarptığı kazada, araçtan dışarı savrulan sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşkonak Mahallesi'nde İ.B. yönetimindeki 26 AGJ 468 plakalı araç, kontrolden çıkarak evin duvarına çarpıp sürüklendi. Sürücü, kazanın etkisiyle aracın ön camından dışarı savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ambulansına bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR