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Eskişehir'de kaygan zeminde şarampole devrilen kamyondaki çuvallar saçıldı.

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Eskişehir'de kaygan zeminde şarampole devrilen kamyondaki çuvallar saçıldı.
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi girişinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan kamyon şarampole devrilerek yan yattı. Kaza sonucu kamyondaki çuvallar etrafa saçıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyondaki çuvallar çevreye saçıldı.

Kaza, Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkan 03 FC 881 plakalı kamyon, şarampole devrilerek yan yattı. Kaza sonucu kamyonun kasasındaki yük etrafa saçıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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