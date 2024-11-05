Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince kaçak kazıya yönelik gerçekleştirilen çalışmada 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Günyüzü İlçesi'nde yapılan kaçak kazıya yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde, Günyüzü İlçesi'nde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Alanda yapılan aramalarda ise 1 adet el dedektörü, 1 adet pointer cihazı ve 6 adet çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi.

Şahıslar hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR