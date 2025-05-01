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Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Günyüzü ilçesinde kaçak kazı yaparken 3 şahsı suçüstü yakaladı. Kazı alanında çeşitli malzemeler ele geçirildi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Eskişehir'de kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Günyüzü ilçesinde şüpheli şahısların kaçak kazı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 3 şahsı Günyüzü ilçesi Kuzuören Mahallesi Karabağlar mevkiinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı alanında 1 adet endoskop kamera (yılan kamera), 1 adet jeneratör, 2 adet karot makinesi ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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