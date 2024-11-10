Eskişehir'de Hırsızlıkların Önlenmesi İçin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Eskişehir'de hırsızlıkların azaltılması amacıyla jandarma ekiplerince düzenlenen çalışmada vatandaşlara alınabilecek tedbirler hakkında bilgi verildi.

Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından, ilçede hırsızlık olaylarının azaltılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi. İlçedeki tüm mahallelerde vatandaşlar kahvehanelere davet edilerek toplantılar yapıldı. Toplantılarda vatandaşlara, kış sezonunun gelmesiyle artan hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek tedbirler hakkında bilgi verildi. Özellikle kış geldiğinde ilçeden ayrılarak kent merkezlerine gidecek olan vatandaşların evlerinde yaşanan hırsızlık olaylarına dikkat çekildi.

Çalışma genelinde ilçedeki vatandaşlara telefon dolandırıcılığı hakkında da bilgilendirme yapıldı. - ESKİŞEHİR