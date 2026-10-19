Eskişehir'de haftalık trafik denetiminde 4 bin 555 sürücüye ceza kesildi

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 21 bin 713 araç ve sürücü kontrol edilirken, kural ihlali yapan 4 bin 555 sürücüye ceza uygulandı.

Eskişehir Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 12-18 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelinde kapsamlı denetimler yapıldı. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 21 bin 713 araç ve sürücü denetimden geçirildi.

Yapılan kontrollerde; 3 bin 741 emniyet kemeri, 2 bin 232 yük taşımacılığı, 2 bin 82 alkol, 402 motosiklet, 388 yolcu taşımacılığı ve 21 bin 713 diğer kontrol türlerinde inceleme gerçekleştirildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 4 bin 555 araç ve sürücüye trafik cezası kesilirken, 238 araç trafikten menedildi ve 93 sürücünün belgesine el konuldu.

Öte yandan, denetimlerin gerçekleştiği bir haftalık süreçte il genelinde 1 ölümlü, 55 yaralanmalı ve 70 maddi hasarlı olmak üzere toplam 126 trafik kazası meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı