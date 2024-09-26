Eskişehir'de Eski Kanepe Yangını Evde Hasara Yol Açtı

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde eski kanepeleri yakmak isteyen ev sahibi büyüyen ve kontrolden çıkan alevlerle evini yaktı.

Günyüzü ilçesi merkez Fatih Mahallesi Fidan Sokakta bulunan bir konut yakınlarında, ev sahibi M.A.Y. tarafından eski kanepeler yakılmak istendi. Kanepelerin tutuşması sonrası, alevler büyüyerek eve sıçradı ve yangın meydana geldi. Şans eseri kimsenin yara almadığı yangın, itfaiye ve çevredeki vatandaşların çabası sonucu söndürülürken evde maddi hasar oluştu. - ESKİŞEHİR