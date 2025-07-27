Eskişehir'de Ekin Yangını Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'de çıkan ekin yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 10.30 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı Karapazar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen sebeple ekin yangını çıktı. Yükselen alevleri ve dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine hızla bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. - ESKİŞEHİR