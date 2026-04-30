Eskişehir'de eğlence mekanında yangın: Müşteriler kendini dışarı attı

Eskişehir'de alkollü bir eğlence mekanında yangın çıktı, içeride bulunan müşteriler ise kendilerini can havliyle dışarı attı.

Olay, Tepebaşı Hoşnudiye Mahallesi Sağın Sokak üzerindeki alkollü bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahse konu eğlence mekanının alt katında bulunan elektrik panosunun kısa devre yapmasıyla yangın çıktı. Dumanların işletmeyi kaplaması sonrası yangın çıkan katın üstünde eğlenen müşteriler can havliyle kendilerini dışarı attı. Çevrede bulunan vatandaşların ve müşterilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri yakın bir bölgede diğer bir yangını yeni söndürmüş olan itfaiye ekipleri adrese hızlı bir şekilde intikal etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülerek soğutma işlemleri başlatıldı. İşletmenin alt kısmının henüz faaliyete geçmemiş olması ve sadece giriş katında müşteri bulunması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Olayda alevlerden ve dumandan etkilenen olmazken, ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

