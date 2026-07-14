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Eskişehir'de dolmuşun çarptığı otomobil yan yattı: 8 yaralı

Eskişehir'de dolmuşun çarptığı otomobil yan yattı: 8 yaralı
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Eskişehir'de sokağa dönmek için manevra yapan otomobile dolmuş minibüsünün çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Eskişehir'de sokağa dönmek için manevra yapan otomobile bir dolmuş minibüsünün çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında toplam 8 kişi yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sol şeritte seyir halinde olan 26 AFS 483 plakalı otomobilin S.G. (33) isimli sürücüsü, Baştürk Sokak'a dönmek için manevra yaptı. Bu esnada aynı cadde üzerinde seyir halinde olan O.E. (52) idaresindeki 26 D 0113 plakalı dolmuş minibüsü, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yatarken, dolmuş ise kaldırıma çıktı. Dolmuşta yolcu olarak bulunan B.A., Y.A., N.Ö., Ö.Ö., A.Ö. ve U.D. isimli 3'ü kadın toplam 6 yolcu ve 2 sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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