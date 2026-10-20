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Eskişehir'de denetimde 17 okul servisi aracı ve şoförüne işlem yapıldı

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Eskişehir'de 12-19 Ekim 2026'da okul servisleri ve okul çevresine yönelik denetim yapıldı. Denetimde 343 servis aracı ve şoförü kontrol edildi; 17 servis aracı ve şoförüne işlem uygulandı. Okul çevrelerindeki 213 mekan ve 585 kişi de kontrol edildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 343 okul servisi, okul çevrelerinde bulunan 213 mekan ile 585 şahıs kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servisleri ile okul çevrelerine yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerce 12-19 Ekim 2026 tarihleri arasında, 343 servis aracı ve şoförü denetlendi. Kusurlu olduğu belirlenen 17 servis aracı ve şoförü hakkında gerekli işlemler uygulandı. Okul çevrelerinde 96 kahvehane, 65 market/tekel ve 52 park/bahçe olmak üzere toplam 213 mekan kontrol edildi. Çalışmalar sırasında 585 şahsa da kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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