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Uyuşturucu operasyonlarında 44 şüpheliye işlem yapıldı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin son 1 haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 44 şüpheliye işlem yapıldı, 4 kişi tutuklandı. Operasyonlarda metamfetamin, sentetik ecza hapı, esrar, bonzai ve kokain gibi çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 44 şüpheliye işlem yapılırken, narkotik maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 1-7 Haziran 2026 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 41 olaya müdahale ettiği operasyonlar sonucunda 44 şüpheliye işlem yapılırken, 4 şahıs tutuklandı ve 39 şahıs serbest bırakıldı. Denetimlerde ayrıca 608,34 gram metamfetamin, 10 bin 49 adet sentetik ecza hapı, 14,63 gram esrar maddesi, 150 adet haşhaş, 143,12 gram bonzai maddesi, 1,03 gram kokain ve 97,40 gram bonzai hammadde ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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