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Eski Sevgilisini Döverek Öldüren Zanlı Tutuklandı

Eski Sevgilisini Döverek Öldüren Zanlı Tutuklandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eski sevgilisi Fatma Kara'yı döverek öldüren 34 yaşındaki Olgun G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın ardından verdiği ifadede alkollü olduğunu ve kendine hakim olamadığını söylediği öğrenildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisini döverek öldüren katil zanlısı Olgun G.'nin, ifadesinde alkollüyken kavga ettiklerini, kendine hakim olamadığını söylediği öğrenildi. Eski sevgilisini döverek öldüren katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 11 Mart saat 01.30 sıralarında Türkmen Mahallesi Bayındır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Kara (27), sokaktaki bir parkta eski sevgilisi Olgun G. (34) ile buluştu. İkili arasında çıkan sözlü tartışma büyürken, Olgun G. kadını darbetmeye başladı. Saldırgan, Fatma Kara'nın başını defalarca asfalta vurarak ağır yaraladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan Olgun G., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Fatma Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Kara'nın cenazesi, Aydın'ın Söke ilçesindeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Öte yandan, daha önce de Olgun G.'nin Fatma Kara'ya defalarca şiddet uyguladığı, bu nedenle mahkemelik olduğu ve uzaklaştırma kararının bittiği öğrenildi. Olay gecesi de ikilinin konuşmak için parkta buluştukları öğrenildi.

"Alkollüydüm, kendime hakim olamadım"

Gözaltına alınan saldırganın ilk ifadesinde, "Alkol aldık, tartışma çıkınca birbirimize vurmaya başladık. Kendime hakim olamadım; Fatma'nın yerde hareketsiz olduğunu görünce öldüğünden şüphelendim" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Olgun G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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