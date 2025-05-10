Eski Sevgilisi Tarafından Sokak Ortasında Öldürülen Kadının Davası

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, eski sevgilisi Fatma Kara'yı (27) sokak ortasında döverek öldüren Olgun Gacar (34), kadına yönelik daha önce işlediği tehdit ve hakaret suçlarından hakim karşısına çıktı. Sanık Gacar, hakkındaki suçlamaları reddederken, tanık olarak dinlenen G.İ., Fatma'nın olay günü kendisini arayıp, Gacar tarafından tehdit edilip, hakarete uğradığını anlattığını söyledi. Duruşma ertelendi.

Türkmen Mahallesi 2'nci Bayındır Sokak'ta, geçen 11 Mart'ta meydana gelen olayda konuşmak için buluşan Fatma Kara ile eski sevgilisi Olgun Gacar arasında bir süre sonra sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gacar, Kara'nın başını defalarca yere vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kara'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, Gacar'ı gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından Olgun Gacar sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kara'nın cenazesi ise memleketi Aydın'ın Köşk ilçesinde toprağa verildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cinayet soruşturması sürerken, Gacar hakkında daha önce Fatma Kara'ya karşı işlediği tehdit ve hakaret suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Gacar'ın geçen 27 Kasım'da telefonla arayıp öldürmekle tehdit ve hakaret ettiği belirtildi. Gacar hakkında tehdit ve hakaret suçlarından toplam 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cinayet sebebiyle tutuklu olan sanık, dün Ödemiş 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde SEGBİS ile hakim karşısına çıktı. Fatma'nın aile yakınları ve avukatlar ise salonda hazır bulundu. Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Gacar, "Fatma eski kız arkadaşım olur. Olay tarihinden 5-6 yıl önce ayrılmıştık. Tehdit ve hakaret etmedim" dedi.

'FATMA TEHDİT VE HAKARETİ SÖYLEDİ'

Celsede söz verilen Fatma'nın babası Yılmaz Kara şikayetçi olduğunu söyledi. Kara ailenin avukatı Aslı Ağar, "Sanığın beyanları tamamen suçun cezasından kurtulmaya yönelik yalan beyanlardır. Fatma daha önce iki defa uzaklaştırma kararı almıştır. Sanık Gacar, daha önce Fatma'nın kolunu kırmıştır. Şikayetçiyiz" dedi.

Duruşmada Fatma'nın arkadaşı G.İ. tanık olarak dinlendi. G.İ, "Fatma bana Olgun'un kendisini tehdit ve hakaret ettiğinden bahsederdi. Sanığın olay günü Fatma'yı arayıp tehdit ve hakaret ettiğini Fatma'dan öğrendim" dedi.

Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar veren hakim duruşmayı erteledi.