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Eski Japonya Başbakanı Abe'nin vurulduğu anın yeni görüntüsü ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin Nara kentinde seçim konuşması yaptığı sırada vurulduğu anın yeni görüntüsü ortaya çıktı.

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin Nara kentinde seçim konuşması yaptığı sırada vurulduğu anın yeni görüntüsü ortaya çıktı. Saldırıyla birilikte Abe'nin yere yığıldığı görülüyor.

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin Nara kentinde seçim kampanyasındaki konuşması sırasında el yapımı silahla vurularak öldürülmesinin yankıları sürüyor.

Dünya genelinden saldırıya tepki gelirken, suikast anının yeni görüntüsü ortaya çıktı. Seçim kampanyası sırasında kaydedilen görüntüye göre Abe konuşma yaptığı sırada 2 el silah sesi duyuluyor. İkinci silah sesinin ardından Abe yere yığılıyor ve saldırgan derhal yakalanarak yere yatırılıyor.

Daha önce Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) bünyesinde çalışan 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya'nın el yapımı olduğu öğrenilen silahından çıkan 2 kurşunla ağır yaralanan Abe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

Eski Japonya Başbakanı Abe'nin vurulduğu anın yeni görüntüsü ortaya çıktı

Abe'nin ölümü Japonya ve dünya kamuoyunda derin bir şok etkisine yol açtı. Saldırının nedenini öğrenmeye çalışan Japon polisi, saldırganın evinde arama başlatmıştı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Shinzo Abe Japonya 3. Sayfa Haberler

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