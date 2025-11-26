Haberler

Eşini, Kızını ve Torununu Öldüren İsmet Budak'a 3 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet

Malatya'da gerçekleşen aile cinayetinde, İsmet Budak, eşi, kızı ve torununu pompalı tüfekle öldürdü. Mahkeme, Budak'a 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Malatya'da eşini, kızını ve 5 yaşındaki torununu pompalı tüfekle öldüren İsmet Budak, Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Arguvan ilçesi Güveçli Mahallesi Maman mevkiinde 7 Temmuz 2024 gecesi meydana gelmişti. İsmet Budak, önce eşi Songül Budak'ı (64), ardından kızı Cansu Aslan'ı (32) ve torunu Buğlem Aslan'ı (5) pompalı tüfekle vurarak öldürmüştü. Kendisine de ateş eden Budak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi görmüş, iyileştikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen raporda İsmet Budak'ın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Dosyadaki eksiklikleri tamamlayan Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, İsmet Budak'ı yakın akrabayı kasten öldürme suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
