Esenyurt'ta tartışan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi, 180 bin lira ceza uygulandı

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İstanbul Esenyurt'ta çıkan yol tartışmasında bir sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 180 bin idari para cezası uygulanırken, ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Aracı ise trafikten men edildi.

Olay, Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde 10 Ekim tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüler arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Tarafları vatandaşlar ayırırken, görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Yaşanan trafik tartışmasına ilişkin sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda trafikte saldırgan davranışlarda bulunan sürücüsü yakalandı. Sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı