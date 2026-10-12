Haberler

Esenyurt'ta tartışan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi, 180 bin lira ceza uygulandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt'ta tartışan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi, 180 bin lira ceza uygulandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta 10 Ekim'de Nazım Hikmet Bulvarı'nda çıkan yol tartışmasında bir sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı; ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Sürücünün aracı 60 gün trafikten men edilirken, hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Esenyurt'ta çıkan yol tartışmasında bir sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 180 bin idari para cezası uygulanırken, ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Aracı ise trafikten men edildi.

Olay, Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde 10 Ekim tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüler arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Tarafları vatandaşlar ayırırken, görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Yaşanan trafik tartışmasına ilişkin sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda trafikte saldırgan davranışlarda bulunan sürücüsü yakalandı. Sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
İlk kez milli takıma seçilmişti! Adil Demirbağ sakatlığıyla korkuttu

Daha yeni milli takıma seçilmişti! Stattan koltuk değneğiyle ayrıldı
Rabia Soytürk’ten cesur sahne! Direk dansıyla dikkat çekti

Genç oyuncudan cesur sahne! Direk dansıyla dikkat çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü futbolcu Palmer, maçın ardından evine yürüyerek gitti

Türkiye'de göremeyeceğimiz görüntü!
Lionel Messi geleceğin dünya yıldızlarını açıkladı! Listede bir de Türk var

Geleceğin dünya yıldızlarını açıkladı! Listede bir de Türk var
Bakan Çiftçi okul saldırılarının ardından devreye alınacak yeni projeyi açıkladı: Şefkat kalkanı

Okul saldırıları sonrası düğmeye basıldı! "Şefkat kalkanı" geliyor
Şarkı sözleri nedeniyle gözaltına alınan Rapçi Lvbel C5 hakkında karar: Edebiyat eğitimi şartı getirildi

Şarkı sözleri başına dert oldu: Ünlü rapçiye verilen ceza bomba

Suudi Arabistan'dan ağır misilleme! 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi

Korkulan oldu! Ülkeye bomba yağdırdılar
Nihat Kahveci'den A Milli Takım'a sürpriz hoca önerisi

Nihat Kahveci'den A Milli Takım'a sürpriz hoca önerisi
Devre arasında yolcu! Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu

Devre arasında yolcu! İşte Galatasaray'daki ilk ayrılık