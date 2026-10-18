Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Esenyurt'ta siteye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt İncirtepe Mahallesi'ndeki bir sitede 16 Ekim'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı. Adreste 12 kilo 128 gram uyuşturucu madde ve 28 bin 395 sentetik hap ele geçirilirken, şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol uygulandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir siteye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 12 kilo uyuşturucu madde, 28 bin sentetik hap ve 2 kiloya yakın gram sıvı halde sentetik ilaç ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticaretine yönelik saha ve istihbari çalışmalar yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, 16 Ekim tarihinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'ndeki bir sitede uyuşturucu madde satışı yapıldığının belirlenmesi üzerine adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu ve sentetik haplar ele geçirildi

Adreste yapılan aramalarda 12 kilo 128 gram uyuşturucu madde, 1 kilo 944 gram sıvı halde sentetik ilaç, 13,63 gram bonzai, 28 bin 395 sentetik hap, 2 cep telefonu, 2 hassas terazi, 5 kutu şeffaf kilitli poşet, 40 dolar ve 2 bin 275 lira ele geçirildi.

4 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan 7 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilirken, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Bakan Çiftçi'den sürece dair net mesaj: Ne pazarlık ne taviz var

Herkesin merak ettiği soruya Bakan Çiftçi'den net cevap
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakarya'da baraj suları taştı! Karasu'da bir mahalle sular altında kaldı

Baraj taştı, bütün mahalle sular altında! Kepçeyle taşınıyorlar
Böyle ölüm görülmedi! Rahibin son anları kamerada

Böylesi görülmedi! Rahibin feci sonu kamerada
Fransa'da öfke kontrolden çıktı! Lüks mağazaları tek tek yağmaladılar

Öfke kontrolden çıktı! Lüks mağazalar yağmacıların hedefi oldu
Denize kıyısı olmayan Sivas'tan Ege'ye palamut gidiyor! Tanesi 100 liradan satılıyor

Denize kıyısı yok ama Ege'ye balık gönderiyor! Tanesi 100 lira
Emekli maaşlarında yeni hesap! Ocak zammı için 3 senaryo

Emekli maaşlarında yeni hesap! İşte 3 farklı zam senaryosu
IMDb'deki 200 filmde İngilizce yapımların başrollerinin yüzde 51,9'u mavi gözlü çıktı

200 filmin başrol oyuncularını incelediler! Ortak bir özellikleri var
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! 5 yılı geçiren parasını alamayabilir

Milyonları ilgilendiren karar! Bunu yapmayanın parası yanacak