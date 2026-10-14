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Esenyurt'ta sağanak ev ve caddeleri su bastı, araç üstünde kurtarılmayı beklediler

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Esenyurt'ta sağanak ev ve caddeleri su bastı, araç üstünde kurtarılmayı beklediler
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış Esenyurt'ta yolları göle çevirdi ve evleri su bastı. Akçaburgaz Mahallesi'nde caddeleri ve evleri su bastı; Ardıçlı Mahallesi'nde araçlar mahsur kaldı, vatandaşlar araçların üzerinde kurtarılmayı bekledi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış da Esenyurt'ta yollar göle döndü evleri su bastı. Vatandaşlar araçların üzerinde kurtarılmayı bekledi. Evlerini su basan vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etti.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Esenyurt'ta evleri su bastı yollar göle döndü. Akçaburgaz Mahallesinde caddeleri ve evleri su bastı. Evlerini su basan vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etti. Ardıçlı mahallesi yolu su bastı araçlar mahsur kaldı. Vatandaşlar araçların üzerinde kurtarılmayı bekledi. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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