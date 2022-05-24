Günlük kiralık evin camından düşerek ölen Rabia'nın, o sırada yanında olan arkadaşlarının ilk ifadesi ortaya çıktı - Haberler

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Günlük kiralık evin camından düşerek ölen Rabia'nın, o sırada yanında olan arkadaşlarının ilk ifadesi ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenyurt'ta bir sitenin 10. katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Rabia Yaman'ın olay sırasında yanında olan 3 arkadaşının ifadeleri ortaya çıktı. Şahıslardan biri "Rabia alkolün etkisiyle lavaboya gideceğini söyledi. Ayağa kalktı ve cama doğru koştu, ben tuttum. Sonra o sırada yandaki odada oturan E. ile Mehmet'e seslenip 'Bu kız atlayacak' dedim" ifadelerini kullandı. Diğer şüpheli ise "E. ile Rabia kız kıza konuşuyorlardı. Biraz sonra E. 'Rabia atladı' diye bağırdı" dedi.

Dün akşam saat 18.30 sıralarında Esenyurt'ta lüks bir sitenin 10'uncu katından düştüğü belirtilen Rabia Yaman, hayatını kaybetti. Olaydan sonra Yaman'la aynı evde olan E.C.A. (14), Volkan C. (19) ve Mehmet K. (24) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.

"BU KIZ ATLAYACAK' DEDİM"

Şüphelilerden Volkan C. ifadesinde "Ben E.N. ve Mehmet'i tanıyorum. Rabia'yla yeni tanışmıştım. Birlikte eve gittik, alkol almaya başladık. Bir süre sonra Rabia alkolün etkisiyle lavaboya gideceğini söyledi. Ayağa kalktı ve cama doğru koştu ben tuttum. Sonra o sırada yandaki odada oturan E. ile Mehmet'e seslenip 'Bu kız atlayacak' dedim. E. geldi. Kız kıza konuşalım dedi. İçeride konuşuyorlardı. Sonra Rabia kalktı cama koştu ve atladı" dedi.

Esenyurt'ta Rabia'nın ölümü: Arkadaşlarının ifadesi ortaya çıktı

"RABİA ATLADI' DİYE BAĞIRDI"

Mehmet K.'nin ise ifadesinde "Ben ve E. odada otururken Volkan bu kız atlayacak diye seslendi. Biz yanlarına gittik. E. ile Rabia kız kıza konuşuyorlardı. Biraz sonra E. 'Rabia atladı' diye bağırdı. Ben başka bir şey görmedim, bilmiyorum" dedi. Olayla ilgili gözaltındaki 3 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Esenyurt'ta Rabia'nın ölümü: Arkadaşlarının ifadesi ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Rabia Yaman, Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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