Günlük kiralık evin camından düşerek ölen Rabia'nın, o sırada yanında olan arkadaşlarının ilk ifadesi ortaya çıktı - Haberler

Dün akşam saat 18.30 sıralarında Esenyurt'ta lüks bir sitenin 10'uncu katından düştüğü belirtilen Rabia Yaman, hayatını kaybetti. Olaydan sonra Yaman'la aynı evde olan E.C.A. (14), Volkan C. (19) ve Mehmet K. (24) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.

"BU KIZ ATLAYACAK' DEDİM"

Şüphelilerden Volkan C. ifadesinde "Ben E.N. ve Mehmet'i tanıyorum. Rabia'yla yeni tanışmıştım. Birlikte eve gittik, alkol almaya başladık. Bir süre sonra Rabia alkolün etkisiyle lavaboya gideceğini söyledi. Ayağa kalktı ve cama doğru koştu ben tuttum. Sonra o sırada yandaki odada oturan E. ile Mehmet'e seslenip 'Bu kız atlayacak' dedim. E. geldi. Kız kıza konuşalım dedi. İçeride konuşuyorlardı. Sonra Rabia kalktı cama koştu ve atladı" dedi.

"RABİA ATLADI' DİYE BAĞIRDI"

Mehmet K.'nin ise ifadesinde "Ben ve E. odada otururken Volkan bu kız atlayacak diye seslendi. Biz yanlarına gittik. E. ile Rabia kız kıza konuşuyorlardı. Biraz sonra E. 'Rabia atladı' diye bağırdı. Ben başka bir şey görmedim, bilmiyorum" dedi. Olayla ilgili gözaltındaki 3 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa