Günlük kiralık evdeki eğlence faciayla bitti! 17 yaşındaki genç kız camdan düşerek öldü, 3 kişi gözaltında - Haberler

Günlük kiralık evdeki eğlence faciayla bitti! 17 yaşındaki genç kız camdan düşerek öldü, 3 kişi gözaltında
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Esenyurt'ta 4 arkadaş, lüks bir sitedeki günlük kiralık eve eğlenmeye gitti. Bu sırada dairenin camından henüz bilinmeyen nedenle aşağı düşen 17 yaşındaki Rabia Yaman yaşamını yitirdi. Olay sonrası siteden kaçmaya çalışan 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Dün akşam saatlerinde Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde iddiaya göre lüks bir sitenin günübirlik kiralık dairesine 2'si kadın toplam 4 kişi eğlenmeye gitti.
O sırada, alkol aldıkları iddia edilen 4 kişilik gruptan Rabia Yaman (17), henüz bilinmeyen nedenle camdan aşağı düştü. Olayı gören diğer 3 arkadaşı panik halinde siteden kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden komşular şahısları yakalayarak yaşanan olayı polise ihbar etti.
Olay yerine gelen polis, kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Sağlık ekipleri, ilk yapılan incelemelerde Rabia Yaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi alan polis, inceleme başlattı.
Öte yandan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Rabia Yaman'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.