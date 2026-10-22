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Esenyurt'ta kuyumcuya ateş açan şüpheli Çatalca'da yakalanıp adliyeye sevk edildi

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Esenyurt'ta kuyumcuya silahlı saldırı düzenleyen şüpheli, Çatalca'da gasp ettiği araçla yakalanarak adliyeye sevk edildi. Saldırıda eczane çalışanı yaralanmış, şüphelinin kaçış ve dron destekli operasyon anları güvenlik kamerasına yansımıştı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tartıştığı kuyumcuya silahlı saldırı düzenledikten sonra Çatalca'da yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Saldırganın kuyumcuya geldiği, olaydan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, sabah saatlerinde D.D. (24) ile kuyumcu arasında tartışma çıkmış, bir süre sonra kuyumcudan ayrılan şahıs silahla geri dönüp, ateş etmeye başlamıştı. O esnada kuyumcunun yan tarafında bulunan eczane çalışanı vurularak yaralanmış, hastaneye kaldırılmıştı. Saldırgan olaydan sonra kaçtı. Saldırganın kaçmak için bir aracı da gasp ettiği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için dron destekli operasyon başlattı. Şüpheli, gasp ettiği araçla Çatalca ilçesi Muratbey Mahallesi'nde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.D. adliyeye sevk edildi.

Saldırgan kameraya yansıdı

Olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin kuyumcuya geldiği anlar, bir süre sonra silahını almak için kuyumcudan çıktığı anlar ile şüphelinin kaçtığı anların yanı sıra İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen dron operasyonunun görüntüleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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