Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Esenyurt'ta kurye kılığında yapılan uyuşturucu sevkiyatında 98,5 kilo ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt'ta kurye kılığında yapılan uyuşturucu sevkiyatında 98,5 kilo ele geçirildi Haber Videosunu İzle
Esenyurt'ta kurye kılığında yapılan uyuşturucu sevkiyatında 98,5 kilo ele geçirildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 98,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. Kurye kılığında yemek dağıtımı süsü veren şüphelilerden 2'si tutuklanırken, bağlantılı adreslerde 2 bomba da ele geçirildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 98,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda nefes kesen anlar ise polis kamerasına yansıdı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Esenyurt ilçesinde yapılan operasyonda, bir kurye gibi yemek dağıtımı yapan görevli süsü veren şüpheli A.Y. (24) ve Y.T.Ö (23), beraberinde 86 kilogram skunk maddesi ile birlikte yakalandı.

Çalışmalarda şüphelilerin bağlantılı olduğu zula adresleri ve araçları tespit edildi. Söz konusu adreslere de operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, 12 kilo 500 gram daha uyuşturucu madde, biri el bombası ve biri el yapımı patlayıcı (EYP) olmak üzere 2 bomba ele geçirdi. Baskında, D.G.E. (23) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda nefes kesen anlar ise polis kamerasına yansıdı.

Yakalanan zanlılar sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerden A.Y. ve Y.T.Ö sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Patlayıcı maddeler ve uyuşturucularla yakalanan D.G.E.'nin ise polisteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Operasyonda dikkat çeken ayrıntılar

Polis soruşturmasında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelilerin bir kurye gibi uyuşturucu maddeleri yemek dağıtımı süsü vererek teslim etmeyi denediği anlaşıldı. Esrar maddelerini kapalı koliler içerisinde naklederek takipten kurtulmaya çalışan zanlılar, polis atlatamadı. Şüphelilerin 2 ayrı adrese el bombası ve EYP ile düzenek kurdukları anlaşıldı. Söz konusu patlayıcılar düzenlenen operasyonlarda ele geçirilirken, faillerin, el yapımı patlayıcıyı gizlemek için bir ipe bağladıkları EYP'yi binanın asansör boşluğundan aşağı sarkıttıkları belirlendi. Polisin, bu özel düzeneğe titiz çalışma sonucunda ulaşarak etkisiz hale getirdiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Başka bir boyuttan mı geldi? Hayvanları öldüren gizemli canlı kameraya takıldı

Sınırda korku dolu anlar! Ölüm saçan gizemli canlı kameralara takıldı
Simge Sağın kedisi Cino’yu kaybetti: Paramparçayım

Patili dostunu kaybetti: Paramparçayım
Araç alım satımında 'güvenli ödeme linki' tuzağı! Para alacağını sanan 20 kişi 1,5 milyon lira kaptırdı

Para alacakken para gönderiyorlar! Tuzak bu linkte gizli
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil birçok ilde sis, doğuda sağanak var

Yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi
Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın! Yorum bombardımanına tutuldu

Daha neler göreceğiz! Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın
Görüşmeler başlamadan bir parti asgari ücret teklifini açıkladı

Görüşmeler başlamadan bir parti asgari ücret teklifini açıkladı
İYİ Parti'de istifa krizi! Dervişoğlu kapıyı gösterdi, Fakıbaba kararını açıkladı

Dervişoğlu o sözleri duyunca kapıyı gösterdi! Beklenen açıklama geldi
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor! İşte muhtemel 11’ler

Sonu galibiyet olsun! İşte dev maçın tüm detayları ve muhtemel 11'leri
Stat dışında şaşkına çeviren anlar! Prag'ın golünü kutladılar

Şaşkına çeviren anlar! Prag'ın golünü kutladılar
Sigorta sektöründe deprem! Ünlü şirket için iflas talep edildi

Sigorta sektöründe deprem! Dev şirket için iflas talep edildi