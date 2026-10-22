Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Esenyurt'ta kontrolden çıkan otomobil 2 kişiyi ağır yaralayıp kuyumcuya çarptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta yokuş aşağı inen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce motosikletliye, ardından kaldırımdaki yayaya çarptı; 2 kişi ağır yaralandı. Araç kuyumcu dükkanına çarparak durdu, kaza kameraya yansıdı ve sürücü gözaltına alındı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce motosikletliye, ardından da kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. 2 kişinin ağır yaralandığı kaza saniye saniye kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde yaşandı. 06 CLH 534 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet K., hızla yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce bir motosiklete, ardından da kaldırımda yürüyen yayaya çarparak altına aldı. Otomobilin bir kuyumcu dükkanına çarparak durabildiği kazada motosiklet sürücüsü ve yaya ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, sürücü Muhammet K.'yı gözaltına aldı.

Kaza sırasında sürücünün yanındaki koltukta oturan Barış Atakur, "Yokuştan aşağı iniyorduk, çekiciye vurmamak için manevra yapınca hakimiyetini kaybetti. Bir motosikletliye ve yayaya çarptı. İkisinin de durumları ağırdı. Adam duvarla arabanın arasında kalmıştı. Ben kendimi direksiyona attım, arabayı geri çektim" dedi.

Kaza kameraya yansıdı

Yaşanan kaza kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobil önce motosiklet sürücüsüne çarparak savuruyor, ardından kaldırımda yürüyen yayaya çarparak altına alıyor. Otomobil kuyumcu dükkanına çarparak duruyor. Araçtan inenler ve çevredeki vatandaşlar yaralılara yardım etmek için çaba sarf ediyor. Yaralı yayayı çıkarmak için sürücünün yanındaki arkadaşı direksiyona geçerek, panik halinde otomobili geri almaya çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'den Suudi Arabistan için kritik karar! Ülkedeki personele talimat verildi

ABD, ülkedeki personeline talimat verdi! "Terk edin"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

336 yıllık dev bankada yapay zeka depremi! Barclays 5 bin çalışanını kapının önüne koyuyor

336 yıllık dev banka 5 bin çalışanı kapının önüne koyuyor
Okulda kan donduran olay! 16 yaşındaki öğrenci öğretmenine baltayla saldırdı

Okulda dehşet anları! 16 yaşındaki çocuk öğretmene baltayla saldırdı
Aydın'da kestane hasadı başladı! 15-20 metre yükseklikte çalışan sırıkçılar günlük 5 bin lira kazanıyor

Günlük 5 bin lira kazanıyorlar! Tek yanlış adım ölüm demek
Çukurova Belediyesi soruşturmasında Başkan Emrah Kozay 'örgüt lideri' sayıldı! Teyzesi ve eski başkan da adliyede

Belediye başkanı örgüt lideri sayıldı, teyzesi de yönetici!
ABD ve İsrail'in saldırı iddiası piyasaları sarstı! Petrol 111 doları aştı

Korkulan haber geldi! Piyasalar yangın yeri
Doktorlar yüzde 1 yaşama şansı vermişti! Serebral palsili Kader Dilek 34 yaşında: Tekerlekli sandalye pranga değil

Annesi aldırmayı reddetti! Yüzde 1 şansla doğan Kader 34 yaşında
Soner Olgun'un cenazesi sonrasında eski eş ve kızı arasında kriz çıktı

Ünlü ismin cenazesinde büyük kriz