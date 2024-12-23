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Esenyurt'ta 24 Yaşındaki Genç Silahla Ölü Bulundu

Esenyurt'ta 24 Yaşındaki Genç Silahla Ölü Bulundu
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İstanbul Esenyurt'ta cadde ortasında başından vurulmuş halde bulunan 24 yaşındaki Abdullah Aydın'ın cesedi olay yerinde incelendikten sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Esenyurt'ta 24 yaşındaki genç, cadde ortasında silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Osmangazi Mahallesi Küçük Ayazma Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir kişinin yerde hareketsiz halde yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Daha sonra olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kafasından silahla vurulan şahsın Abdullah Aydın (24) olduğunu tespit etti. İncelemelerin ardından 24 yaşındaki gencin cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis ekiplerinin konu ile ilgili çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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