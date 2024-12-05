Üye Girişi
Haberler
Suriye'de muhalifler Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi

Muhalifler, Şam'dan önceki son kaleye dayandı! Kritik kent artık ellerinde

 HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı

Yatak odasında buldukları Esad'a ait özel fotoğrafları paylaştılar

 Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı

Hama'yı kaybeden Esad'ı çıldırtacak görüntüler
'Esenyurt'a döneceğiz' diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi

"Geri döneceğiz" demişti, belediye binasında görüntülendi

Erzurum'da Viyadükte Üçüncü Kaza: Sürücüler Güvenlik İstiyor

Erzurum'da Viyadükte Üçüncü Kaza: Sürücüler Güvenlik İstiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum-Oltu yol ayrımındaki viyadükte bir ay içinde üçüncü kez meydana gelen kaza, bölgedeki güvenlik sorunlarını yeniden gündeme getirdi. Sürücüler, viyadüğün tasarımının gözden geçirilmesini ve kaçış rampası yapılmasını talep ediyor.

Erzurum- Oltu yol ayrımında tehlike saçan viyadükte bir ay içinde üçüncü kez kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 13.00 sıralarında 31 ABC 786 plakalı nohut yüklü Tır, virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Şans eseri, tır sürücüsü Şemsettin Atar kazayı yara almadan atlattı.

Bölgede 2 ay içerisinde yaşanan iki ölümlü kazanın ardından aynı noktada meydana gelen bu kaza, viyadüğün ve yolun hatalı tasarlandığı yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Uzun yollardan kazasız bir şekilde gelen tırların bu virajda sık sık devrilmesi, yapısal bir sorun olduğunu düşündürüyor.

Sürücüler, kaçış rampası veya viyadük düzenlemesi yapılması istiyor

Kazaların sık tekrarlandığı bu noktada bariyerlerin yetersiz kaldığı gözlemleniyor. Tırlar virajı alamadığında bariyerlerin adeta bir ok gibi araçlara saplandığı ifade ediliyor. Sürücüler, viyadük tasarımının gözden geçirilmesini ve tır kaçış rampası yapılmasını talep ediyor.

Bölgedeki tehlikenin bir an önce giderilmesi ve sürücülerin güvenliğinin sağlanması için yetkililerin harekete geçmesi bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Şampiyonluk favorisini açıkladı
img

İstanbul'da otopark ücretlerine büyük zam
img

Kızgın pekmezi bir anda başından aşağı döktü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Büyük Beyaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Büyük Beyaz filmi ne zaman, nerede çekildi? Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi filmi ne zaman, nerede çekildi? MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşına, nereli? MasterChef Gamze hangi yıl yarıştı, şampiyon olu mu, restoranı nerede? 6 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 6 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Lyon küme düştü mü 2025? Lyon neden küme düştü? Mehmet Türkmen kimdir? BJK FB hakemi Mehmet Türkmen hangi takımlı? Esad mayolu fotoğrafları yayınlandı mı? Gelinim Mutfakta Ezgi'ye ne oldu, Ezgi neden yok, hasta mı? ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Aralık Beypazarı, Sincan, Kalecik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 5-6 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.