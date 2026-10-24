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Erzurum'da polisten kaçan sürücü motosikletliyi yaraladı, 265 bin lira ceza yedi

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Erzurum'da polisten kaçan sürücü motosikletliyi yaraladı, 265 bin lira ceza yedi
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Erzurum Yakutiye'de Terminal Caddesi'nde polisin dur ihtarına uymayan sürücü, kaçarken çarptığı motosikletliyi yaraladı. Yakalanan ve 0,83 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 265 bin lira ceza kesilirken araç 60 gün trafikten men edildi, ehliyetine 26 ay el konuldu.

Erzurum'da Terminal Caddesi'nde rutin trafik uygulaması yapan ekiplerin durdurmak istediği sürücü, polisin ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçarken bir motosiklete çarpıp sürücüsünün yaralanmasına neden olan şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. 0,83 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 265 bin lira ceza kesildi.

Yakutiye ilçesi Terminal Caddesi'nde rutin trafik uygulaması yapan ekipler, şüphe üzerine 42 SE 407 plakalı aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı. Sürücü, aracıyla bir motosikletliye çarptıktan sonra kaçmaya devam etti. Ekiplerin uzun süre takibini sürdürdüğü sürücü, 2. Evliya Çelebi Sokak'ta çıkmaz sokağa girdi. Aracını bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışan M.S. (35), polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yapılan kontrolde 0,83 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye; alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, kırmızı ışık ihlali yapmak ve yaralanmalı kazaya neden olmak suçlarından toplam 265 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç 60 gün trafikten men edilerek emniyet otoparkına çekilirken sürücünün ehliyetine 26 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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