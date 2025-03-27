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Erzurum'da Eğitim ve Askeri Tesisler Üzerine Toplantı Düzenlendi

Erzurum'da Eğitim ve Askeri Tesisler Üzerine Toplantı Düzenlendi
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında, 9. Kolordu Komutanlığı'ndan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredilecek binalar ve Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi'nin eğitim alanı olarak kullanımı konuları ele alındı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında, 9. Kolordu Komutanlığından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilecek binalarla ilgili bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi ve eklentilerinin Erzurum Lisesi tarafından derslik ve eğitim alanı olarak kullanılması konusu ele alındı. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde, söz konusu binada bulunan 9. Kolordu Komutanlığına bağlı Gıda Kontrol Müfreze Komutanlığı için Palandöken Kışlasına yeni bina yapımı ve Bando Komutanlığı için eski 29. Tümen binasının onarım çalışmaları görüşüldü.

Toplantıya 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Vali Yardımcıları Lokman Düzgün ve Ahmet Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu ile YİKOB Müdürü Ekrem Yılmaz Aktaş katılım sağladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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